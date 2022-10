Lautaro Martinez: «Affaticamento? Non potevo non esserci! Vale di più»

Lautaro Martinez, uno dei protagonisti in Inter-Barcellona, festeggia per la vittoria nell’intervista del dopo partita con Inter TV. Queste le sue dichiarazioni a caldo dal Meazza.

SERVIVA VINCERE! – Lautaro Martinez è entusiasta dopo Inter-Barcellona: «Serata speciale, perché sicuramente era una vittoria di cui avevamo bisogno. Poi nella maniera in cui l’abbiamo fatta vale di più, perché era importante per i risultati che non stavano arrivando e non stavano andando nel nostro lato. Oggi avevamo bisogno di questo: una vittoria in qualsiasi modo, l’abbiamo fatto. Il ritorno? Sicuramente da qua in avanti cambieranno le cose. Speriamo di ripartire da questa vittoria, da questo spirito di squadra avuto oggi, da tanto cuore e tanta personalità. Siamo contenti per il lavoro che stiamo facendo, abbiamo preso tante cose che abbiamo fatto male e credo che oggi abbiamo fatto gol al momento giusto, a fine primo tempo. Abbiamo vinto una partita importante. Le mie condizioni fisiche? Ero un po’ affaticato, però non potevo non essere in campo oggi. In questo momento abbiamo bisogno di tanto cuore, questa è la dimostrazione che voglio vincere e dare una mano alla squadra, ai compagni e a questa gente che ci ha supportato tanto».