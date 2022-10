Inzaghi: «Può essere l’inizio della svolta. Ho visto squadra che lotta unita»

Simone Inzaghi ha parlato al termine di Inter-Barcellona. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

SVOLTA – Queste le parole di Inzaghi: «Vittoria inaspettata? No, avevo detto che era una grandissima occasione contro una delle squadre migliori al mondo. La squadra ha fatto la partita che doveva fare, cattiva ed agonistica. Una serata che si aspettava da tempo, ma non abbiamo fatto nulla. Sono contento per la società, per i ragazzi e per i tifosi. Non si è fatto nulla ma è una serata che rimarrà. Atteggiamento? Sabato ero molto dispiaciuto per il risultato con la Roma ma non per la prestazione. È un momento che paghiamo le disattenzioni che non dovrebbero esserci. Queste serate fanno bene, sappiamo che sabato dovremo recuperare forze ed energie perché troveremo unas quadra in forma. Speriamo di non perdere altri giocatori, erano affaticati. In campionato abbiamo dei punti da recuperare. Vittoria della svolta? Può essere l’inizio, dobbiamo essere bravi a dare continuità. Una vittoria studiata contro una squadra forte che vista dal vero lo è ancora di più».

SPERANZA – Inzaghi continua ad analizzare il momento dell’Inter: «Rivincita? Nessuna. Io porto avanti il mio lavoro con le solite certezze. Ci sono momenti che purtroppo accadono, io sono a testa alta perché so che in questi 14 mesi ho fatto bene assieme ai miei ragazzi e alla società. Siamo l’Inter ma il risultato di stasera mi fa ben sperare. Ho visto una squadra unita che lotta tutta insieme. Sono contento, una serata che cercavamo, mi fa piacere per tutte le componenti. Questi ragazzi sono gli stessi che mi hanno regalato due trofei tre mesi fa».