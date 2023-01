Kjaer: «Dispiace tantissimo per la squadra, troviamo la forza per ripartire!»

Kjaer ha vissuto con tutto il Milan una serata da dimenticare. Super vittoria dell’Inter per 3-0 con il difensore danese in perenne difficoltà contro Dzeko

SCONFITTA DOLOROSA − Simon Kjaer amaro per il brutto KO contro l’Inter in Supercoppa Italiana. Le sue parole su Sport Mediaset: «È una sconfitta che fa tanto male, dispiace tantissimo per la squadra, ma non dobbiamo mollare. Troviamo la forza di ripartire e andiamo avanti».