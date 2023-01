FOTO – Supercoppa, Inter esulta ancora: «Domani ci pas… ah no»

Si continua a festeggiare in casa Inter per la conquista della Supercoppa Italiana, conquistata ieri a Riyadh battendo il Milan per 0-3.

TWEET – L’Inter celebra ancora la vittoria della Supercoppa battendo il Milan per 0-3, con la seguente foto e il seguente messaggio pubblicati su Twitter. “DOMANI CI PAS… AH NO 🔥🏆🖤💙 #ForzaInter #SupercoppaItaliana“.

