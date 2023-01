VIDEO – Inzaghi: «Primi obiettivi raggiunti! Supercoppa Italiana meritatissima!»

Simone Inzaghi dopo Milan-Inter terminata sul punteggio di 0-3 in finale di Supercoppa Italiana ai microfoni di Inter TV ha espresso tutto il suo enorme orgoglio per la conquista del primo trofeo stagionale esaltando soprattutto la qualità di gioco e di intensità dei suoi ragazzi (QUI il testuale), che hanno letteralmente dominato i rossoneri per ben novantasei minuti di gioco senza mai concedere nulla. Il tecnico nerazzurro, inoltre, è orgoglioso per aver eguagliato due grandi ex allenatori italiani come Marcello Lippi e Fabio Capello per numero di Supercoppe Italiane vinte nella loro carriera (tutti a quota quattro).

Fonte: Canale YouTube [Inter]