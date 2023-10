Juric: «Inter ha sofferto per 60 minuti. Sbagliato troppo davanti»

Ivan Juric è deluso ma anche preoccupato per le condizioni di Peer Schuurs. L’allenatore del Torino interviene su Dazn dallo Stadio Olimpico.

PARTITA – Juric torna sull’infortunio: «Vediamo domani, le sensazioni non sono positive. Dev’essere un miracolo, ci mancavano Buongiorno, Djidji e ora anche Schuurs. Sazanov ha voglia di imparare, ma deve crescere ancora su tutto. Si è sentito, si è visto. I miei ragazzi sono stati ottimi, hanno attaccato per 60 minuti e si è spostato tutto con Schuurs. Si sono perse le marcature e tutto il resto. Abbiamo creato il mondo, negli ultimi 30 metri abbiamo sbagliato tanto. Di passaggi anche nel secondo tempo. In tante situazioni serviva qualità. Dobbiamo avere lucidità, siamo in difficoltà reale con infortuni e risultati non ottimi. Dobbiamo cercare di preparare bene la prossima, oggi hanno dato tutto i ragazzi. Ci è andata male, mi rimane questo. Vediamo se riusciamo a recuperare Buongiorno e Zapata, sono fiducioso che si può fare bene però. Volevamo impostare bene, è andata bene a lunghi tratti con Calhanoglu che usciva su Linetty creando spazio in mezzo. Non davamo punti di riferimento, quello spazio lo abbiamo attaccato benissimo e dovevamo fare meglio. La concezione del gioco è stata giusta. Non abbiamo subito per 60 minuti, un peccato perdere e non fare ancora gol. Sono preoccupato di tutto, i ragazzi si riprenderanno. Servirà da lezione questo periodo»

ATTACCO – Juric ha continuato: «Cercheremo di mettere altri attaccanti, abbiamo giocato così a lungo con Schuurs. Inter ha sofferto tanto, mi rimane questo e sono contento della prestazione. Voglio rivedere il vero Sanabria, dobbiamo recuperare Zapata, oggi ha fatto bene anche Pellegri se mi confermate»