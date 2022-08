Inzaghi: «Skriniar? I dirigenti sanno i miei desideri! Acerbi mio preferito»

Torna a parlare in conferenza Inzaghi, dopo aver saltato quella della vigilia ieri. Queste le parole in sala stampa dell’allenatore nerazzurro al termine di Inter-Spezia 3-0.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Spezia.

C’è una responsabilità da parte di Inzaghi nella vicenda Skriniar?

Io, per quello che concerne il mercato, ho la fortuna di lavorare con dei grandissimi dirigenti che fanno questo da tantissimo tempo e hanno tantissima esperienza. Sanno qual è il mio pensiero e cercano di portarlo alla proprietà, perché sanno quali sono i miei desideri.

Siamo solo alla seconda giornata, ma si può dire che quest’Inter sia più forte dell’anno scorso?

Questo è l’auspicio, poi vedremo il campo cosa dirà. Siamo rimasti quelli dell’anno scorso, abbiamo preso giocatori funzionali e in più c’è stato il ritorno di Lukaku. Noi lavoriamo dal 6 luglio per migliorarci, sappiamo che sarà una stagione lunga con tantissime partite e di volta in volta dovrò essere bravo a scegliere chi far giocare e chi far subentrare. Ci devono aiutare tantissimo, come sono stati in queste prime due di campionato perché i cinque cambi di Lecce e i cinque di oggi sono stati molto positivi.

Possiamo dire che, fra i vari nomi dei difensori, Acerbi è quello preferito da Inzaghi?

Quello senz’altro, però ci sono delle dinamiche e ci sono dei meccanismi nel mercato che, come ho detto prima, se ne stanno occupando i dirigenti. Sanno le caratteristiche del giocatore che voglio, che deve riempire quella casella che in dieci giorni mi faranno riempire.

Dopo il Villarreal aveva detto che avrebbe abbassato i carichi di lavoro per la brillantezza. A che percentuale è l’Inter e in particolare Lukaku?

Lukaku sta bene, ma tutta la squadra sta arrivando nel migliore dei modi. Sapevamo che le amichevoli che avevamo organizzato, soprattutto con le squadre francesi che erano più avanti di noi, sarebbero arrivate troppo presto per il lavoro che stavamo facendo, però volevo delle difficoltà. Puntualmente le abbiamo avute, però avevo detto che per il 13 agosto a Lecce saremmo arrivati nel migliore dei modi.

Giusto dire che la squadra stasera era più libera di testa, dopo quanto successo?

Sappiamo che adesso il calendario ci mette di fronte partite molto impegnative, però la squadra l’avevo vista bene dopo Lecce. Questa settimana molto bene, sul pezzo: hanno lavorato nel migliore dei modi, sono molto soddisfatto perché abbiamo fatto una partita concentrata contro una squadra che aveva vinto agevolmente in campionato e Coppa Italia.

Inzaghi, le quattro punte possono essere schierate in ogni modo?

Io penso che ho degli attaccanti che possono giocare tutti uno con l’altro. Abbiamo visto a Lecce, alla prima partita, che sono entrati Dzeko e Correa e abbiamo finito con tutti e quattro in campo. Tutti possono giocare l’uno con l’altro in qualsiasi maniera.