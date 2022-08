Gotti: «Voglio rivedere il contatto su Nzola! Partita che mi dice molto»

Luca Gotti dopo Inter-Spezia terminata sul punteggio di 3-0, su DAZN ha parlato della sconfitta maturata a San Siro, poi lamenta un contatto dubbio in area di rigore dell’Inter.

SCONFITTA A SAN SIRO – Gotti dopo Inter-Spezia terminata 3-0, su DAZN ha parlato così e lamenta un contatto dubbio in area di rigore: «In ogni partita ci sono dei punti a disposizione con difficoltà diverse ma sempre difficoltà sono. Conosciamo tutti la forza dell’Inter, però dobbiamo pensare al nostro percorso sui concetti di condivisione e come vanno fatte le cose dal punto di vista tecnico, tattico e fisico. La partita di oggi mi dice tante cose. Siamo mancati su un paio di cose che avevamo preparato in maniera diversa, ma soprattutto non abbiamo gestito la palla come era possibile fare. Poi se è ancora 0 a 0 ma in un modo o nell’altro prendi gol. Non è facile capire dove sono i meriti di una squadra molto forte e dove cominciano i demeriti della squadra che perde 3-0, però l’allenatore ha le idee abbastanza precise su quello che c’è da fare. Sarei curioso di rivedere il contatto su Nzola in area di rigore».

SUL MERCATO – Gotti parla del mercato dello Spezia: «Cerchiamo giocatori con una fisicità precisa in certe zone del campo, ma qui comunque c’è grande condivisione con il club. Che sia possibile arrivarci lo vedremo. Voglio limitare il numero di giocatori creato la scorsa stagione e aumentare l’asticella di competitività nei vari ruoli. Modificare qualcosa in tutte le zone».