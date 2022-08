Inter-Spezia 3-0, calcio spettacolo per l’esordio stagionale a San Siro!

Termina con il punteggio di 3-0 Inter-Spezia, sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro, dopo il primo tempo conclusosi sul punteggio di 1-0 (vedi report).

ESORDIO SPUMEGGIANTE – Il secondo tempo riprende esattamente come si era fermato il primo, con l’Inter in totale controllo del campo. Un dominio che si concretizza al 52′, quando Hakan Calhanoglu si fionda su una palla vagante dopo un rimpallo nato dalla triangolazione fra Romelu Lukaku e Milan Skriniar e deposita in rete il 2-0 con un destro preciso. Diversi, poi, nel corso della partita i cambi di Simone Inzaghi che rivoluziona totalmente l’attacco. E il terzo gol arriva proprio dai nuovi entrati: Edin Dzeko si porta in area di rigore e controlla un bel pallone, assist in mezzo dove controlla Joaquin Correa che deposita in rete a porta sguarnita il 3-0. Termina così Inter-Spezia, con i nerazzurri che chiudono nel migliore dei modi il loro esordio stagionale a San Siro.

Inter-Spezia, il risultato finale della gara di San Siro

Inter-Spezia 3-0. Gol: Lautaro Martinez al 35′, Calhanoglu al 52′, Correa all’82’