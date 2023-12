Inzaghi: «Inter, servi come nell’ultimo periodo! Cambierò qualcosa»

Domani sera l’Inter è chiamata a chiudere il primo capitolo Champions League nel miglior modo possibile. A un giorno alla sfida contro la Real Sociedad Simone Inzaghi interviene su Mediaset.

ATTEGGIAMENTO – L’Inter vuole chiudere il girone di qualificazione al primo posto. Il duello contro la Real Sociedad sarà decisivo. Simone Inzaghi dice la sua sulla sfida di Champions League: «Che Inter mi aspetto domani? Sicuramente quella con l‘atteggiamento dell’ultimo periodo perché domani sera sarà una partita molto impegnativa contro una squadra di assoluto valore, che abbiamo toccato con mano già nella partita d’andata. La Real Sociedad è una squadra molto molto organizzata e con ottimi elementi di qualità. Qualcosa cambierò, devo ancora vedere i valori in allenamento di oggi, il recupero dei ragazzi. Chiaramente qualcosa cambierò ma sarà sempre un’ottima Inter in campo. Terminare primi il girone sarebbe molto importante per avere un sorteggio più favorevole e per il prestigio della società. Abbiamo avuto la fortuna di qualificarci con due giornate d’anticipo però chiaramente vogliamo arrivare primi. Il fatto che non accada da 12 anni è senz’altro una cosa importante a cui teniamo tanto».

SINERGIA – Simone Inzaghi, intervenuto anche in conferenza stampa, termina il suo intervento parlando dell’atmosfera creatasi all’Inter: «Sono contento di quello che stiamo facendo tutti insieme per l’Inter. Coi tifosi c’è una grandissima sinergia ma non sono in questi ultimi due mesi. In questi ultimi due anni e mezzo abbiamo gioito, abbiamo qualche volta patito delle delusioni insieme, ma siamo sempre andati molto d’accordo. Se sono più tranquillo con questa crescita della squadra? Sono tutte vigilie particolari ed emozionanti. La Champions League è importantissima e quindi cercheremo di fare nel migliore dei modi».