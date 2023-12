Darmian: «Siamo più consapevoli delle nostre qualità! Lavoro»

Matteo Darmian, incalzato dai colleghi di Sport Mediaset, ha presentato la partita tra Inter e Real Sociedad, match in programma domani alle 21.

COMPATTI − Darmian presenta così la partita: «Serve un’Inter come nelle ultime partite, attenta e determinata. Scenderemo in campo per il primo posto del girone. Cercheremo di scendere in campo come sempre fatto per portare a casa la vittoria e lo dimostreremo domani. Mio segreto? Il lavoro quotidiano, non è niente di particolare. Mi metto a disposizione della squadra e del mister per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Non so cosa sia cambiato, siamo più consapevoli delle nostre qualità. Lo scorso anno non siamo riusciti ad essere continui, quest’anno siamo sulla strada giusta e vogliamo continuare così».