Inzaghi: «L’Inter può vincere la Champions League? Alzato il livello»

Inzaghi ha rilasciato un’intervista nell’anteprima di Inter-Porto su Amazon Prime Video. A domanda di Alessandro Alciato sulle possibilità di vincere la Champions League il tecnico non si è sottratto.

LA FORMAZIONE – Il dubbio principale di Inter-Porto appare fra Edin Dzeko e Romelu Lukaku (vedi articolo). Simone Inzaghi spiega come sceglierà per gli ottavi di Champions League: «Cosa prenderò in considerazione? Tutto. Le ultime partite che hanno disputato, il minutaggio, l’avversario che andremo ad affrontare. Sono tante cose: è la professione di un allenatore, ogni giorno deve prendere delle decisioni. Saranno sempre ed esclusivamente per il bene dell’Inter. Lautaro Martinez? È un giocatore in continua crescita, è già da più di un anno e mezzo che ha una continuità pazzesca e deve continuare. Chiaramente la vittoria del Mondiale gli ha dato ancora più forza, con la vittoria della Copa América, è un giocatore che in due anni e mezzo è riuscito a vincere tanti titoli e tanti trofei quindi la maturità che ha appreso è un bene per l’Inter».

ALZATA L’ASTICELLA – Inzaghi si trova davanti una domanda piuttosto “scomoda”: «La Champions League è una competizione che questa Inter può vincere? Chiaramente ci vuole sempre un percorso. Noi l’anno scorso abbiamo fatto grandissime partite contro le due finaliste, mi vengono in mente le due partite col Real Madrid e quelle col Liverpool. Quest’anno penso al Bayern Monaco e al Barcellona, sono partite che alzano il tuo livello, che ti fanno crescere e che vanno affrontate nel migliore dei modi. Quindi era un sì? Sì (ride, ndr)».