Acerbi: «Spero di giocare il più possibile! Dzeko o Lukaku? Chi sta meglio»

Acerbi dovrebbe essere titolare stasera in Inter-Porto, andata degli ottavi di Champions League. Nell’anteprima del match su Amazon Prime Video, il difensore si è anche soffermato sul ballottaggio fra Dzeko e Lukaku (vedi formazione).

FELICE PER IL MOMENTO – Francesco Acerbi è contento di aver superato le critiche che avevano accompagnato il suo arrivo all’Inter: «Quando non hai uno squilibrio mentale, nel senso che queste cose qua potevano segnarti, credi in te stesso e credi di essere in buona fede essendo un giocatore importante e vai per la tua strada con equilibrio dopo il resto viene da sé. Sono sempre stato un ragazzo coi piedi per terra, grazie a Dio adesso sto giocando e spero di giocare il più possibile. Sono contento di essere qua».

QUALI SCELTE? – Acerbi ha già giocato gli ottavi di finale di Champions League, due anni fa con la Lazio (con Simone Inzaghi come allenatore, contro il Bayern Monaco). La sua analisi sulla doppia sfida: «Sappiamo che il Porto è una squadra ogni anno in Champions League, una squadra europea che ha velocità e tecnica. È una squadra forte, abituata a giocare queste partite, ma anche noi abbiamo ottimi giocatori. La prima è in casa, speriamo di fare una grandissima partita. Edin Dzeko o Romelu Lukaku? Sono due grandissimi attaccanti, ovviamente in queste partite chi sta meglio è giusto che giochi. Sono partite andata e ritorno, il minimo errore può costare il passaggio del turno. Sono partite dove, ripeto, chi sta meglio deve giocare: chi lo farà sicuramente farà una grande partita».