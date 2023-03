Inzaghi: «Inaccettabile quello che abbiamo subito. Serve rispetto!»

Simone Inzaghi si è espresso dopo Inter-Juventus ai microfoni di Dazn. Il tecnico ha provato a spiegare il KO contro i bianconeri nonché l’episodio scandaloso sul gol decisivo di Kostic

SCANDALO − Inzaghi rammaricato per l’episodio del gol: «C’è grandissima amarezza per una sconfitta venuta in questo modo. Dopo Monza ci eravamo ripromessi di non parlare più perché era successa una cosa gravissima. Inaccettabile prendere un gol così ai tempi del Var, inaccettabile anche che mi dicono che non ci siano immagine chiare. Vogliamo rispetto! Non c’è assolutamente discussione, è mano. Inaccettabile il gol che abbiamo subito, non lo posso accettare. Mi è difficile anche parlare della partita, perché quello che è successo è stato molto grave».

COSE DI CAMPO − Inzaghi sulla preparazione del match: «Abbiamo fatto tante partite contro la Juventus, nelle ripartenze vanno bene. Siamo stati bravi, a fine primo tempo i ragazzi hanno visto tutto. Ma siamo rimasti in partita, tecnicamente abbiamo sbagliato più del dovuto. Ma è una gara che ci fa fare un passo indietro. Tre attaccanti? Ho messo Correa sulla trequarti e due attaccanti, opzione che stiamo provando. Ma il nostro modulo e le nostre giocate sono quelle del 3-5-2. Abbiamo creato, ma non siamo riusciti a fare gol».

DIFFERENZA − Inzaghi sulla differenza tra Italia ed Europa: «Devo capire e vedere che stasera a differenza di altre partite le sbavature non ci sono state. La terna ha sbagliato, l’episodio ci ha condizionati. La partita è stata approcciata come se fosse una finale, dal punto di vista dell’atteggiamento non c’è nulla da dire».