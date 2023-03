Allegri: «Noi signori, all’andata ci hanno tolto un gol regolare»

Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria della Juventus sull’Inter ai microfoni di Dazn.

VITTORIA – Massimiliano Allegri ha parlato in questo modo della vittoria bianconera contro l’Inter: «Stasera non era semplice, era importante vincere a Milano. L’Inter aveva perso solo due volte qui, siamo riusciti a vincere una partita difficile. Non abbiamo concesso niente, abbiamo sbagliato soluzIoni facili e in queste occasioni non devi. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato le scelte di passaggio, ma non ci siamo innervositi. La squadra però è rimasta serena e i ragazzi mi hanno regalato una bella sosta. Bisogna vincere le partite per vivere bene i giorni successivi. Dico ai ragazzi di farmi stare sereno, oggi sono stati molto bravi contro un’Inter forte. In quel momento non c’era bisogno di me, mi stavo innervosendo e per non prendere cartellini ho lasciato la squadra tranquilla di finire il match. C’è una crescita di tutti, stasera abbiamo difeso bene e non ci siamo mai fatti saltare. Paredes e Pogba non li abbiamo avuti, li ho usati meno, ma i tre di centrocampo sono bravi. Locatelli è bravo nelle chiusure, oltre l’aspetto tecnico. Vicini all’area in 3 vs 1 o 2 abbiamo sbagliato, la squadra però ha cuore e passione e fa la differenza per tornare a vincere».

POLEMICHE – Allegri ha poi aggiunto: «Dall’esterno chi non vive questa situazione non può capire, non è cattiveria però. Siamo a 41 punti, non è facile trovare le motivazioni e siamo dietro. Abbiamo le semifinali di Coppa, i quarti di finale di Europa League e per ottenere risultati bisogna avere passione nel lavoro che fai. Kostic stasera ha fatto scelte giuste, voleva far fare gol a Vlahovic ma non deve forzare giocate. Ha tempi di gioco migliori, crossa sempre quando ci sono persone ed è migliorato. Vlahovic ha fatto la miglior partita da quando è alla Juventus, anche Soulè molto bene. Gli under 23 hanno giocato più di 4000 minuti, è un successo per la società. La squadra va aiutata, i tifosi ci devono aiutare per il cammino di fine stagione. Non mi faccia arrabbiare, per la Salernitana non è successo niente, le decisioni dell’arbitro vanno accettate. All’andata ci hanno annullato un gol regolare, gli episodi vanno accettati nel bene e nel male. Noi siamo signori e accettiamo le scelte altrui. Chiffi è stato bravo. Il Var se oggettivo è utile, con la Salernitana è oggettivo. Il problema è se diventa soggettivo, questo è un caso soggettivo. Nessuno ha fatto polemica, dopo abbiamo anche pagato. Meno parliamo di arbitri più li aiutiamo, voi siete i primi a vedere la malafede».