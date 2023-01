Inzaghi: «Fiducioso per Lukaku, oggi autonomia ridotta. Calhanoglu bravo»

Conferenza stampa da Riyad per Inzaghi, dopo aver festeggiato in campo e alzato la Supercoppa Italiana. Ecco le sue parole al termine di Milan-Inter 0-3.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Milan-Inter.

La vittoria che volevate.

Sì, chiaramente. Ci ha dato grande fiducia, giustamente stasera ce la gusteremo e porteremo la coppa a Milano ai nostri tifosi. Poi domani ci ritufferemo nel campionato, che abbiamo tante partite.

Perché non si riesce a essere come stasera?

Si lavora tutti i giorni per esserlo. Sono serate importanti che rimangono, sono in un anno e mezzo al terzo trofeo in una squadra importante come l’Inter. Bisogna lavorare ogni giorno, ascoltare e sentire. Fortunatamente l’età, la mia educazione e l’esperienza mi lascia stare alcune cose e andare avanti col lavoro.

Come sta Lukaku? Fuori Calhanoglu per scelta tecnica o problemi?

Sembra che stiano tutti abbastanza bene. Lukaku ha fatto gli ultimi due giorni e mezzo, voleva esserci a tutti i costi. Chiaramente in questo momento ha autonomia limitata ma ci sta dando molto. Sarebbe stata un’opzione oggi in caso estremo, fortunatamente la partita è andata in un determinato modo. Ora abbiamo cinque giorni per vedere per l’Empoli.

Inzaghi, l’Arabia Saudita le porta bene? Aveva già vinto con la Lazio.

Chiaramente, al di là della scaramanzia, due volte qua e due trofei. È un Paese che conoscevo già, a livello calcistico sta aumentando tantissimo. Ci sono tanti colleghi bravissimi qua, da Rudi Garcia a Espirito Santo e molti altri, poi vari giocatori bravi. Il calcio arabo si sta evolvendo sempre più.

Da attaccante, come giudica Dzeko e Lautaro Martinez?

Sono stati bravissimi. Hanno fatto un grandissimo lavoro, sono stati premiati anche con il gol. Dzeko, sul primo di Dimarco, ha aperto un’azione spettacolare e fatto un secondo splendido gol. È entrato bene anche Correa, adesso aspettiamo anche Lukaku. Come dicevo prima di Natale la mia speranza è averli a disposizione tutti, in questo momento Correa si sta rimettendo alla pari. Lukaku aveva iniziato bene, poi ha avuto un rallentamento ma sono fiducioso.

Cosa pensa Inzaghi delle parole di Calhanoglu sul Milan?

Chiaramente è stato bravissimo, come i suoi compagni. Al di là di esserceli mangiati o no abbiamo fatto una grande gara, contro una squadra che ha tantissime frecce. I ragazzi sono stati bravissimi a fare una gara di corsa, aggressività, determinazione e concentrazione. È giusto godersi una serata del genere, come detto prima ci tengo a ringraziare la società, i nostri tifosi che sono venuti fin qua e i ragazzi che sono qui con noi e che l’anno scorso, vincendo la Coppa Italia, ci hanno permesso di essere qui a vincere un’altra finale.