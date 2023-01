Bergomi: «Inter, partita coraggiosa! Inzaghi? A volte dati pochi meriti»

Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter reduce dal successo in Supercoppa Italiana sul Milan

MERITI – Questa l’analisi di Beppe Bergomi: «Merito all’Inter per la partita che ha fatto, che è stata coraggiosa. Una partita che di solito fa il Milan, di intensità, fatta di duelli. Bisogna dare merito a questa squadra. Il Milan? Una sorpresa. Ha costruito le sue vittorie sulla tenuta mentale, io sono convinto che all’87’ con la Roma prende due gol e va in difficoltà. La mente guida tutto il resto. Non è normale che una squadra si sgretoli così. Inzaghi? Tante volte gli diamo poco merito. L’Inter è al terzo anno che vince almeno qualcosa, questa squadra è più per la partita secca. Conte forse era più bravo nella gestione di tutto un campionato. Anche se, in questi due anni, la squadra è stata impoverita».