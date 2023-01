Milan-Inter 0-3, derby dominato con Lautaro Martinez gol: altro trofeo in bacheca!

Termina sul punteggio di 0-3 Milan-Inter, sfida valevole per la Supercoppa Italiana. Ecco quanto successo al King Fahd Stadium di Riad in questo secondo tempo, dopo la prima frazione di gioco conclusasi 0-2 (vedi report).

ARRIVA IL TRIS! – Nella ripresa calano leggermente i ritmi dell’Inter, lasciando l’iniziativa al Milan che però non ne approfitta. È brava la squadra di Simone Inzaghi a tenere bene il campo, anche con i cambi che subentrano. La pietra sulla partita la mette Lautaro Martinez, che al 77′ scappa via a un Tomori disastroso e con un tocco d’esterno sigla un gol da vero fuoriclasse che vale lo 0-3. Nel finale è una vera e propria melina quella dei giocatori dell’Inter, con i rossoneri che non riescono più a toccare un pallone, a dimostrazione di un dominio e superiorità durata per tutti 90 minuti. Finisce così 0-3 il derby e l’Inter mette in bacheca un altro trofeo!

MILAN-INTER 0-3 – I MARCATORI

Dimarco al 10′, Dzeko al 21′, Lautaro Martinez al 77′