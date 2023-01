Milan-Inter 0-2 al 45′, tutto in 11 minuti! Vantaggio anche sull’arbitraggio

Termina sul punteggio di 0-2 il primo tempo di Milan-Inter, sfida valevole per la Supercoppa Italiana (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo al Kind Fahd Stadium di Riad in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

UNO-DUE – Si apre nel migliore dei modi il derby per l’Inter, che nei primi 21 minuti si porta in vantaggio di due reti a zero sul Milan. Ad aprire le marcature è Federico Dimarco che al 10′ si fionda sulla palla di Nicolò Barella verso il secondo palo e buca Tatarusanu. Nulla può il VAR, che controlla, ma la posizione del centrocampista numero 23 sull’assist è regolare. Per la seconda rete basta aspettare soltanto altri 11 minuti: al 21′, infatti, Edin Dzeko riceve palla sulla sinistra ed entra in area, salta Tonali e poi con un diagonale non lascias campo a Tatarusanu, siglando lo 0-2.

SALVA TUTTO – Nel prosieguo di partita l’Inter continua a rendersi pericolosa e il Milan deve ringraziare Tatarusanu per salvare a più riprese il risultato. La prima al 28′ su un colpo di testa da distanza ravvicinata di Milan Skriniar che trova l’intervento di riflesso del portiere rumeno. La seconda due minuti dopo, quando Dimarco approfitta di un assist involontario di Tomori per lasciar partire un siluro dalla distanza che Tatarusanu respinge con un grande intervento. Nel finale si fa vedere anche il Milan, con Tonali che si incunea in area, ma la sua conclusione viene stoppata prontamente da un intervento difensivo. Termina così 0-2 il primo tempo, con un arbitraggio – quello di Maresca – praticamente a senso unico nei falli e nella gestione dei cartellini. A favore dei rossoneri.

MILAN-INTER 0-2 – I MARCATORI

Dimarco al 10′, Dzeko al 21′