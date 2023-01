Taveri: «Dumfries non bene, Darmian spinge! Derby esula da tante cose»

L’Inter e il Milan si affrontano a Riad nella finalissima di Supercoppa italiana. Taveri, ospite negli studi Mediaset, parla della scelta di Inzaghi che lascia ancora in panchina Dumfries preferendo Darmian. Di seguito le sue dichiarazioni

SCELTE GIUSTE – L’Inter di Simone Inzaghi affronta il Milan in finale di Supercoppa con Matteo Darmian ancora titolare. Mino Taveri approva la scelta: «Dumfries non sta bene, Darmian sta spingendo un po’ di più in questo momento. È una partita che esula da tante cose, già un derby amichevole diventa una sfida. Pensa fare una finale, una partita secca in questo momento in cui le due squadre sono indietro in campionato. Immaginiamo quanti valori aggiuntivi a questa sfida. Possiamo fare un miliardo di combinazioni tecniche, poi magari entrano Lukaku e De Ketelaere e nasce la favola di questa partita. Marotta ha detto che ha molte possibilità di vincere lo scudetto (vedi articolo), non è una dichiarazione di resa però manca un girone intero. Manca ancora una vita alla fine del campionato, era solo una constatazione per dire il clima che c’è all’Inter».