Questi i motivi delle sostituzioni di Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco durante la finale di Supercoppa, Milan-Inter.

MOTIVI – Come riferito da Marco Barzaghi su Canale 5, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu</strong> e Federico Dimarco sono stati sostituiti nel corso del secondo tempo della finale di Supercoppa, Milan-Inter, per via di crampi e stanchezza.