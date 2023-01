Milan-Inter 0-3, il tabellino della partita della Supercoppa Italiana

Milan-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-3: questo il tabellino della partita valida per la Supercoppa Italiana 2022-2023.

MANIFESTA SUPERIORITÀ – L’Inter umilia il Milan e fa sua la Supercoppa Italiana! Un dominio lungo cento minuti, recupero incluso, e che non dà alcun dubbio su chi sia la squadra più forte. Federico Dimarco apre il conto, Edin Dzeko lo rifinisce con un prodigio e Lautaro Martinez lo chiude con una spettacolare giocata su Fikayo Tomori. Col Milan che fa poco e niente a inizio ripresa ma non dà mai l’impressione di poterla riprendere. Un successo entusiasmante: non c’è mai stata partita, derby tutto a tinte nerazzurre a Riyad. L’Inter bissa il trionfo di un anno fa sulla Juventus. Questo il tabellino di Milan-Inter.

MILAN-INTER 0-3 – IL TABELLINO

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria (79’ Dest), Kjaer (64’ Kalulu), Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias (65’ Origi), Brahim Diaz (64’ De Ketelaere), Rafael Leao; Giroud (79’ Rebic).

In panchina: Vasquez, Mirante, Adli, Bakayoko, Thiaw, Pobega, Vranckx, Gabbia, Saelemaekers, Bozzolan.

Allenatore: Stefano Pioli

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni (84’ de Vrij); Darmian, Barella (71’ Gagliardini), Calhanoglu (84’ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (63’ Gosens); Dzeko (71’ Correa), Lautaro Martinez.

In panchina: Handanovic, Cordaz, Brazao, Dumfries, Bellanova, D’Ambrosio, Carboni, Zanotti, Brozovic, Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli (Alassio – Baccini; Chiffi; VAR Di Paolo; A. VAR Abisso)

Gol: 10’ Dimarco, 21’ Dzeko, 78’ Lautaro Martinez

Ammoniti: Barella, Calhanoglu, Lautaro Martinez (I), Theo Hernandez, Tonali (M)

Recupero: 4’ PT, 6’ ST