Dzeko: «Inter, siamo stati grandiosi! Scesi in campo molto carichi»

Dzeko ha segnato uno splendido gol, il secondo dei tre con cui l’Inter ha schiantato il Milan nella Supercoppa Italiana. A Inter TV l’attaccante bosniaco esulta per il risultato di squadra.

VITTORIA DI SQUADRA – Edin Dzeko non si dimentica dei compagni e dà a loro il merito per Milan-Inter: «I ragazzi sono stati grandiosi, dal primo all’ultimo. Vittoria meritata, siamo scesi in campo carichi e abbiamo pressato molto alti. Nei primi venti minuti abbiamo fatto i due gol molto importanti, nel secondo tempo siamo stati sul pezzo e abbiamo tenuto il risultato. A quanti trofei sono in carriera? Non lo so…»