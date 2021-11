Inzaghi: «Chiudiamo un’ottima settimana! Brozovic giocatore unico»

Inzaghi dopo Venezia-Inter 0-2, su DAZN si è complimentato con la squadra, soffermandosi in particolare su Brozovic e Calhanoglu.

BUON MOMENTO – Inzaghi dopo Venezia-Inter, su DAZN ha parlato così: «Secondo me abbiamo fatto una partita di personalità giocando molto bene perché volevamo vincere e metterla subito nella nostra direzione senza far entrare il Venezia in partita. Stiamo facendo molto bene per ora, peccato non aver fatto prima il secondo gol! Abbiamo controllato abbastanza bene una partita controllata. Chiudiamo bene un’ottima settimana. Brozovic è un giocatore unico nel suo ruolo, ci dà equilibrio anche se anche lui dovrà saltare qualche partita. Lui sta bene, i recuperi erano eccellenti. Avevo molto timore di questa partita, però avevamo recuperato bene dalla partita contro lo Shakhtar Donetsk rispetto quella col Napoli. I ragazzi sono stati bene e non hanno forzato perché sapevamo che il Venezia avrebbe aspettato un pochettino, quindi ho detto loro di non forzare per vie centrali. I ragazzi sono stati bravi e maturi nell’organizzare una partita del genere senza mai rinunciare al palleggio. Segnale a Milan e Napoli? Più che a loro a noi stessi, conoscevamo la difficoltà di questa gara».

SU DARMIAN – Inzaghi parla dell’infortunio di Darmian e di quello che sarà di fatto il suo sostituto dopo l’infortunio: «Purtroppo ha avuto un problema, speriamo non sia niente di grave. Tra la partita di stasera e mercoledì probabilmente non avrebbe comunque giocato. Dumfries vuole imparare ed è una risorsa. Viene da un altro campionato e oggi è entrato nel migliore dei modi, all’occorrenza ho anche D’Ambrosio che in qualsiasi momento e in qualsiasi ruolo è una garanzia per l’Inter».

ALTRI COMPLIMENTI – Inzaghi si è complimentato anche con il turco: «Calhanoglu sta facendo benissimo, è un giocatore di qualità e quantità. Anche prima del rigore contro il Milan ha fatto bene. Ha fatto un gol all’esordio e ha fatto benissimo anche contro la Juventus. Gioca in una squadra forte però lui sta dimostrando carattere e personalità. Ho dei giocatori molto affidabili che possono subentrare. A fine primo tempo ho visto che nello spogliatoio si stava facendo massaggiare un flessore».