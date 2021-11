Inzaghi: «Venezia poteva essere trappola! Calo fisico Inter? Preventivato»

Inzaghi ha parlato in conferenza al termine di Venezia-Inter, anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ai giornalisti in sala stampa dal Penzo.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Venezia-Inter.

Non era facile vincere ma l’Inter non ha mai sofferto.

Siamo venuti qui a giocare il nostro calcio, l’unica pecca è non aver chiuso prima. Abbiamo trovato una squadra che gioca bene con un ottimo allenatore, la rivelazione della Serie A.

I cinque cambi vi hanno dato una mano, ma c’è stato un calo fisico.

Questo era prevedibile e preventivato. Ho avuto dei cambi importanti, che ci hanno dato una grandissima mano in un momento in cui c’era bisogno di farli. Però sono molto soddisfatto perché avevo chiesto umiltà e spirito di sacrificio in questa partita, dopo due match esaltanti che avevamo fatto in settimana c’era questa partita trappola.

Per Inzaghi cosa significa il -1 in attesa di domani?

Dovevamo dare un messaggio a noi stessi prima di tutto, poi sappiamo di avere qualcosa da colmare.

Aggiornamenti su Darmian?

Ha avuto un problemino, speriamo non sia nulla di grave perché era in un ottimo momento.

Bastoni centrale può diventare una risorsa anche per il futuro?

Penso che Bastoni abbia un talento grandissimo, quindi qualsiasi ruolo dove lo fai giocare secondo me fa un’ottima partita, come stasera. Secondo me il suo ruolo naturale in una difesa a tre è il terzo, avevo Ranocchia che non aveva recuperato benissimo dopo le due partite ravvicinate però mi aveva dato disponibilità anche stasera. Ho preferito far giocare Bastoni centrale e Dimarco terzo perché mi serviva giocare la palla, conoscendo il Venezia.

Secondo Inzaghi il calendario può dare una mano da qui a fine 2021?

Abbiamo visto in Serie A che tutte le partite sono insidiose. C’è sempre qualcosa, noi dobbiamo ragionare sul corto e in questo momento sullo Spezia, che arriverà mercoledì. Adesso quello che conta per noi è recuperare le energie fisiche e mentali, perché in questi giorni abbiamo speso tantissimo.

Un giudizio sul Venezia.

Gioca bene a calcio, ha un allenatore da due anni qui. Ho visto le ultime tre partite, ha un gruppo coeso.