Bastoni: «Vogliamo dimostrare che lo scudetto non è stato un caso!»

Bastoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Venezia-Inter, sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri per 0-2 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

DIMOSTRAZIONE – Alessandro Bastoni parla così ai microfoni di Sky Sport al termine di Venezia-Inter: «Sono sempre abituato a giocare da terzo, quindi è normale abbia determinate abitudini. Stasera ho giocato in una posizione diversa, serve tanta intelligenza e mi sono trovato bene. Ho dei grandi maestri che mi aiutano all’Inter ed è andata bene. Sicuramente sapevamo l’importanza della settimana che abbiamo affrontato, era un dentro o fuori della stagione. Perdere con il Napoli avrebbe significato scivolare a -10 dalla vetta e perdere con lo Shakhtar Donetsk avrebbe dimezzato le chance qualificazione. Siamo stati bravi a vincere entrambe le partite, ci mancava vincere gli scontri diretti. Sicuramente ci dà un grande slancio, abbiamo molta fiducia in noi stessi e vogliamo dimostrare che non è stato un caso che l’anno scorso abbiamo vinto. Le assenze ci sono state ma sono state rimpiazzate con giocatori altrettanto forti. Diciamo che, come l’anno scorso, c’è stato un momento in cui abbiamo provato a difendere alto. Non è facile per 90 minuti e quindi abbiamo trovato una strategia difensiva che è quella che adottiamo sempre, cioè difenderci un po’ più bassi per essere efficaci e ripartire meglio».