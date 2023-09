Inzaghi: «Da analizzare 35′, bisogna capire cosa non è andato»

Per Inzaghi prima sconfitta stagionale e con qualche errore di troppo nella gestione di Inter-Sassuolo, poi finita 1-2. L’allenatore valuta cosa non è andato stasera nell’intervista post partita con Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – L’amarezza di Simone Inzaghi dopo Inter-Sassuolo: «Nel primo tempo dovevamo fare di più, nel secondo tempo cominciato discretamente poi dopo l’infortunio dell’1-1 non abbiamo tenuto le distanze e abbiamo avuto qualche problema. Nel primo tempo dovevamo essere più bravi, per la mole di gioco. Abbiamo trovato una squadra in salute, che ha giocatori d’attacco che ripartono molto bene. Nel primo tempo li abbiamo contenuti bene, nel secondo dopo un infortunio e l’eurogol dell’1-2 dovevamo essere più lucidi a mantenere la partita aperta. Adesso con il lavoro e la lucidità bisognerà essere bravi a vedere quello che non è andato, prendere le cose positive e lavorare su quelle negative. Dobbiamo rimanere estremamente lucidi e capire dove fare meglio. Abbiamo preso due gol dove la squadra era schierata, il primo è stato un infortunio e il secondo un eurogol di Domenico Berardi. Sicuramente dobbiamo analizzare gli ultimi trentacinque minuti, dove abbiamo creato qualche possibilità per il 2-2 ma non quello che dovevamo. La Salernitana è una squadra che in casa ha un bell’approccio, dovremo essere bravi in quarantotto ore a preparare una partita molto importante».