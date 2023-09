Inzaghi: «Inter, mancata reazione. Alzare centrocampisti? Uno può farlo»

È una serata negativa quella del turno infrasettimanale di Serie A per l’Inter di Inzaghi, battuta 1-2 dal Sassuolo dopo cinque vittorie consecutive iniziali. In conferenza stampa, l’allenatore dà la sua visione del match.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Sassuolo.

Qualche rammarico per non essere intervenuto prima dell’1-2? Era meglio togliere Lautaro Martinez anziché Thuram?

Chiaramente lì dovevo scegliere. Per quanto riguarda i cambi nel secondo tempo la squadra non aveva approcciato male, eravamo in controllo come nel primo tempo. Non avevamo concesso quasi nulla, contro una squadra che ha grandissimi giocatori d’attacco. C’è stato un infortunio a difesa schierata, sull’eurogol di Berardi bisogna fare i complimenti a lui. Però la squadra teneva il campo, eravamo in tutti e due i gol schierati: non c’erano le avvisaglie. Lì chiaramente poi ho fatto i cambi, abbiamo perso un po’ di lucidità dal 65′ in poi. Abbiamo creato qualcosa, ma non con la lucidità dei primi sessanta minuti: è un brutto stop che chiaramente ci penalizza per quanto riguarda la classifica e la prestazione, però dobbiamo essere bravi ad analizzare quello che abbiamo fatto bene e capire quello che non abbiamo fatto bene. Anche perché fra quarantotto ore saremo di nuovo in campo.

Cosa non ha funzionato?

Non abbiamo reagito all’episodio, in campionato non ci era mai capitato di andare sotto. Per i primi sessanta minuti non c’erano le avvisaglie ma sappiamo che può capitare: dovevamo continuare a giocare come avevamo fatto per larghi tratti della partita.

Nell’idea di Inzaghi, fra i centrocampisti da poter avanzare da sottopunta, qual è quello che può fare meglio?

Da quando è successo l’infortunio di Arnautovic in questi due giorni ho alzato Klaassen, che può farlo. Sensi è indisponibile, Mkhitaryan in questo momento chiaramente ci serve in mezzo. Sono giocatori intelligenti che possono farlo, in questo momento di emergenza abbiamo qualche giocatore fuori. Speriamo di recuperare velocemente Sensi e Cuadrado, per Arnautovic ci vorrà un po’ più di tempo.

Aver fatto fatica nelle due partite di mercoledì è un caso o può voler dire qualcosa?

La squadra mi sembra che in campo fisicamente stesse bene. Coprivamo bene il campo, nei due gol presi eravamo sottopalla con sette giocatori. La squadra ha tenuto bene il campo, ci penalizza il risultato probabilmente per quanto fatto. Però sappiamo che il calcio è così, dobbiamo mantenere la lucidità e cercare di capire quello che potevamo far meglio. Anche perché tra poco più di quarantotto ore saremo di nuovo in campo.

Inzaghi, pensa di cambiare ogni partita gli attaccanti come nel finale dell’anno scorso?

Chiaramente è un’opportunità che in questo momento non posso avere, perché abbiamo avuto l’infortunio di Arnautovic. L’anno scorso per sei-sette mesi non li ho avuti tutti a disposizione, poi li ho alternati. Cercherò di valutare il minutaggio ogni partita.