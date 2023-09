Inter-Sassuolo 1-2, tutto ribaltato nella ripresa. Decide Berardi

Termina con il punteggio di 1-2 Inter-Sassuolo, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 1-0.

SECONDO TEMPO – Non è serata per l’Inter, che a San Siro contro il Sassuolo rimedia la sua prima sconfitta stagionale. Dopo aver indirizzato la gara sui binari giusti con la rete di Dumfries nel finale di primo tempo, è Erlic al 51′ a far suonare il primo campanello d’allarme quando tutto solo davanti alla porta di Sommer manda a lato un comodo colpo di testa. È solo il preludio al gol del pareggio, che arriva al minuto 54 quando Bajrami taglia in area di rigore e spara un rasoterra che si deposita in rete con grossa complicità da parte di Sommer. La ribalta poi il Sassuolo nove minuti dopo, quando al 63′ Berardi si libera al tiro dalla distanza e trova il decisivo 1-2. La possiblità di un pari arriva al 70′ con Frattesi liberato solo in area, ma in uscita Consigli evita il 2-2. L’assalto finale dei nerazzurri non porta ai risultati sperati e la gara si conclude con il risultato di 1-2, con la squadra di Simone Inzaghi ribaltata a San Siro.

INTER-SASSUOLO 1-2

Dumfries al 45’+1, Bajrami al 54′, Berardi al 63′