Inter-Sassuolo 1-0 al 45′, fa tutto Dumfries! Sbloccata nel finale

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Sassuolo, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi 45 minuti di gioco.

PRIMO TEMPO – Quarantacinque minuti scevri di grosse emozioni a San Siro, con l’Inter che ci prova in più occasioni a manovrare azioni pericolose che possano sbloccare il risultato. Specialmente con Federico Dimarco e Marcus Thuram, che in due occasioni diverse mancano l’appuntamento con il pallone a un passo dalla porta difesa da Consigli. Al 39′ la prima occasione concreta per il Sassuolo arriva dai piedi di Toljan, che scarica un tiro potente, ma centrale e che Sommer manda in angolo senza problemi. Nel finale di primo tempo assalto nerazzurro verso l’area neroverde,riuscendo a sbloccare il risultato nel primo dei due minuti di recupero concessi: fa tutto Denzel Dumfries, che in area tiene palla fino a quando trova lo spazio giusto per il diagonale che non lascia spazio a Consigli. Squadre, quindi, negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.

INTER-SASSUOLO 1-0

Dumfries al 45’+1