Acerbi: «Uno-due subito non va bene per l’Inter! Esame di coscienza»

L’Inter arresta la corsa, battuta nel secondo tempo dal Sassuolo. Dopo il triplice fischio della sfida Francesco Acerbi risponde alle domande dei giornalisti di Sky Sport 24.

PASSO FALSO – Al termine di Inter-Sassuolo, valevole per la sesta giornata di Serie A, Francesco Acerbi afferma: «Abbiamo fatto un buon primo tempo poi abbiamo preso un uno due subendo un gran gol. È l’uno due che non ci sta. La reazione dopo il primo gol non c’è stata, siamo stati un po’ frenetici. Magari sembravano loro ad avere qualcosa in più. L’uno-due del gol non va bene in una squadra come l’Inter e dobbiamo farci un esame di coscienza affinché non succeda più ma bisogna pensare alla prossima. Passo falso ma tra due giorni abbiamo un’altra partita ancora più importante. Bisogna recuperare energie mentali e fisiche. A Salerno sarà difficile, poi abbiamo la Champions League. Abbiamo troppe partite ravvicinate per pensare a quello che abbiamo fatto. Oggi ovviamente un’analisi bisogna farla perché abbiamo perso in casa ma da domani bisogna pensare a Salerno e a non ripetere gli stessi errori di adesso».