Colpo Real Sociedad a Valencia! Sfruttata la superiorità numerica

La Real Sociedad ha battuto 1-0 il Valencia, sfruttando anche la superiorità numerica a favore. Gli euro-rivali dell’Inter salgono al quinto posto in Liga

DI MISURA − Al Mestalla va in scena Valencia-Real Sociedad. Gli euro-rivali dell’Inter, dopo la vittoria pirotecnica domenica contro il Getafe (4-3), vanno a caccia del terzo risultato utile di fila tra tutte le competizioni. Pronti-via e dopo 16′ rischiano di andare sotto a causa dell’ottima incornata di Amallah, ma bravissimo Remiro a chiudere la saracinesca. Al 32′, dopo il pericolo scampato, la Real Sociedad passa in vantaggio con Carlos Fernandez. Il match per gli uomini di Alguacil si mette ancor più in discesa a fine primo tempo, quando Amallah riceve la doppia ammonizione lasciando il Valencia in 10. Nonostante l’uomo in meno, i valenciani ci provano e sfiorano il pari con Yaremchuk al 74′. Nel finale, i baschi riescono a gestire il risultato portando a casa i tre punti.