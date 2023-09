Dionisi: «Contro l’Inter non semplice, serve coraggio e qualità!»

Prima sconfitta stagionale dell’Inter, dopo cinque vittorie consecutive. Sorride, invece, il Sassuolo il cui allenatore Dionisi viene intercettato da Sky Sport 24.

DETERMINANTE – L’Inter cade contro il Sassuolo e perde il primato d’imbattibilità in campionato. Dopo la sesta sfida di Serie A Alessio Dionisi dichiara: «Riportato sul campo quello che vorremmo fare sempre. In queste partite ci riusciamo di più, peccato che in altre ci riusciamo meno. Ovviamente abbiamo qualità e se mettiamo coraggio nella partita la nostra qualità viene fuori. Berardi è il nostro top player. Tutte le squadre hanno giocatore determinanti e lui per noi lo è. Non solo nei numeri ma anche nella personalità. La squadra lo ricerca e si affida a lui e gli avversari sanno che qualità ha. Ha fatto un gol incredibile: gli coprivano il sinistro ed è riuscito a scoprirlo tornando indietro, liberando una traiettoria per tirare. Ha fatto un gran gol e prestazione, come del resto tutta la squadra. Venire qua, andare sotto a fine primo tempo, non calare. Anzi, alzare il baricentro nel secondo, realizzare i gol con la qualità dei singoli. Poi serve un po’ di coraggio ed equilibrio perché giocare con quattro attaccanti contro l’Inter non è semplice. I ragazzi lo hanno fatto veramente bene da chi ha giocato il primo tempo a chi ha finito nel secondo. Io cerco di ottenere il massimo con la squadra, sono tra gli ultimi arrivati in Serie A. Ora ho l’obiettivo di migliorare quello che ho iniziato con i ragazzi, poi dopo il futuro non è dato sapere».