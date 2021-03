Handanovic: «Quando c’è da soffrire bisogna soffrire! Passa da qui»

Samir Handanovic

Handanovic ha parlato a Inter TV appena finita Inter-Atalanta 1-0. Il portiere si è espresso a caldo sul fondamentale 1-0 di stasera, che ha confermato il distacco in classifica sulle inseguitrici.



VITTORIA CLAMOROSA – Samir Handanovic parla a Inter TV dopo Inter-Atalanta: «Era una partita difficile, lo sapevamo. L’Atalanta è una squadra fisica e forte, ti viene a prendere giocando uomo contro uomo a tutto campo. Non è facile giocare contro di loro, ma siamo stati bravi a soffrire e non concedere più di tanto. Nei momenti clou siamo stati bravi e fortunati. Porta inviolata? Non solo questo. Contro l’Atalanta è difficile giocare, lo sappiamo perché da tre anni hanno più o meno la stessa formazione: è sempre finita con pochi gol e partite toste. Quando c’è da soffrire bisogna soffrire. Il percorso di crescita passa anche questo. Torino? Si gode oggi ancora un po’, poi si pensa al Torino. Tanto le vittorie durano cinque o dieci minuti, sono le sconfitte che ti tengono due giorni insonni».