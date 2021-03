Statistiche Inter-Atalanta: 5-10, ma ora Conte può soffrire. Skriniar, doppio applauso

Condividi questo articolo

Inter-Atalanta-Statistiche

Statistiche Inter-Atalanta: la squadra di Antonio Conte gioca una grande partita difensiva (clicca qui per le pagelle) e porta a casa tre punti molto pesanti nella lotta al primo posto. Skriniar è l’emblema della vittoria nerazzurra: analizziamo la partita con i dati numerici

STATISTICHE INTER-ATALANTA – Antonio Conte stasera deve subire la qualità e l’ottima pressione dell’Atalanta. I nerazzurri, però, ora sanno accettare anche la sofferenza e i duelli che si creano in campo. I bergamaschi riescono a tirare 10 volte contro le 5 dell’Inter, ma il risultato finale è 1-0. Curioso un dato: i nerazzurri calciano solo una volta verso la porta avversaria: cinismo assoluto. Skriniar è quindi l’emblema del match: solido in difesa e opportunista in attacco.

ALTRI DATI – I nerazzurri lasciano il possesso palla (46% contro il 54%), ma cercano sempre di impostare da dietro. 11 falli contro 17 in una partita corretta, ma molto fisica.