Handanovic: «Gol da calci piazzati, l’Inter non se lo può permettere!»

Handanovic ha provato a commentare quanto successo in Udinese-Inter, la quarta sconfitta nelle prime nove gare ufficiali della stagione. Il portiere, anche lui disastroso oggi, lo ha fatto nel post partita di Inter TV.

UN DISASTRO DI SQUADRA – Samir Handanovic parla al termine di Udinese-Inter: «Oggi potevamo dire tante cose. Diciamo che l’Udinese ha vinto meritatamente la partita, ha fatto di più e tutto per vincere. Tecnicamente noi abbiamo sbagliato troppo, poi la partita è stata decisa da due calci piazzati che una squadra come noi, fisica, non si può permettere queste disattenzioni qua. Abbiamo sbagliato troppo, quando sbagli troppo dai qualcosa agli avversari. Loro hanno fatto di più in questa partita e meritato di vincere, poi è una squadra che riparte e sulle ripartenze hanno fatto tanto. Non abbiamo dato ritmo, la loro intensità era più forte della nostra. Come si riparte? Come sempre dopo le sconfitte, ti devi mettere a lavorare sul campo perché è l’unica via d’uscita. In campo vanno giocatori e allenatore, poche chiacchiere e lavoro».