Sottil: «Oroglioso dell’Udinese, vittoria con merito contro l’Inter!»

Sottil dopo Udinese-Inter terminata 3-1, si è complimentato con la sua squadra per la prestazione messa in mostra contro i nerazzurri. Di seguito le sue parole su DAZN.

IL COMMENTO – Andrea Sottil dopo la clamorosa sconfitta in Udinese-Inter 3-1, su DAZN ha parlato così: «Sono molto orgoglioso di questa squadra, ci godiamo questa classifica. Siamo molto contenti perché credo che questa squadra merita la classifica che ha e la vittoria, andando a giocare a viso aperto con l’Inter mettendola in difficoltà. La squadra ha meritato ampiamente prendendo anche pali e impegnando molto Samir Handanovic. La nostra forza è il sacrificio come le punte che vanno in pressing su Brozovic, ma senza dimenticare il bel calcio. Mia esultanza? Quando si sta in panchina si soffre, mentre in campo hai modo di scaricare. Ormai io non faccio più il calciatore quindi l’esultanza è stato anche un modo per scaricare. Abbiamo voluto a tutti i costi fare questa partita. Me l’aspettavo? Da quando sono arrivato ho subito pensato che questa squadra potesse giocarsela a viso aperto con tutti. Avanti così, adesso ci riposiamo e poi prepariamo la prossima partita contro il Verona. Aver giocato per anni qui mi ha aiutato ad ambientarsi subito, anche perché la società è la stessa».