Sottil: «Soddisfazione incredibile. Abbiamo creato tanto e difeso bene»

Andrea Sottil ha parlato al termine di Udinese-Inter, match terminato con il successo dei padroni di casa per 3-1. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

SODDISFAZIONE – Queste le parole di Sottil: «Una soddisfazione incredibile. Il merito va a questo gruppo fantastico che ho la fortuna di allenare. Mi seguono tutti i giorni e ci prepariamo ogni giorno. Siamo cresciuti match dopo match, oggi un’altra prestazione encomiabile e molto intesa. Distanze corte, bel gioco, abbiamo creato tanto e difeso bene. Bene chi inizia, molto bene anche chi subentra. Un’altra grande vittoria contro una grande squadra. Sono molto soddisfatto soprattutto per i ragazzi».

TATTICA – Sottil spiega la mossa tattica di Pereyra esterno a destra: «Niente maniere forti, il “Tucu” è il nostro capitano. Un ragazzo straordinario ed un leader assoluto della squadra. Quando avevamo problemi numerici sulla destra, ci siamo incontrati a metà insieme. Lui era predisposto ed io avevo questa idea. Ho trovato una porta apertissima, a me piace avere un quinto dinamico che non sia solo un punto di riferimento. Lui ha una tecnica eccelsa, sa venire a prendere i palloni opposti, è un giocatore di altissimo livello. Abbiamo trovato un buon equilibrio con lui».

CARATTERE – Sottil commenta la prova della sua squadra: «Questa è una proprietà che conosco benissimo, questo è un top club. Chi arriva qui deve solo pensare a lavorare bene. La squadra forte e competitiva. Io dal primo giorno ho portato le mie idee ed il mio modo di pensare il calcio. Questa squadra si presta molto alle mie idee, che sono quelle di andare forte in avanti. A prescindere da chi incontriamo noi vogliamo fare la nostra partita. Questa mentalità è cresciuta, quando si va sotto i ragazzi pensano solo a giocare. I ragazzi hanno margini di miglioramento, li devo ringraziare mi seguono tutti i giorni. Sottil allenatore? Proprio perché ho fatto una vita a rincorrere gli attaccanti, sono convinto che bisogna attaccare forte con tanti uomini, curando bene le preventive e mantenendo un certo equilibrio. Questo è una squadra che ha grande motore e grande intensità. In allenamento andiamo forte. Ho sempre creduto in me stesso ed in quello che volevo proporre. Sono arrivato in un club che conosco e l’inserimento è stato veloce»