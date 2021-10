Gagliardini: «Inter, tanta voglia di vincere oggi! Bisogna stare attenti»

Gagliardini non sarà titolare stasera in Inter-Sheriff (vedi formazioni). Il giocatore ha presentato a Inter TV la partita in programma al Meazza per la terza giornata del Gruppo D di Champions League.

VITTORIA OBBLIGATA – Roberto Gagliardini parla nel prepartita di Inter-Sheriff: «C’è tantissima voglia sicuramente, a prescindere dalla sconfitta di Roma. Sicuramente è una sconfitta che ci fa male, però oggi abbiamo voglia di vincere e portare a casa i primi tre punti di questo girone. Non sarà una partita facile, comunque nelle precedenti due partite lo Sheriff ha lasciato il possesso agli avversari. Però è pericoloso nelle ripartenze e ha giocatori di gamba: bisognerà stare attenti. La spinta dello stadio? Quella non manca mai, ne siamo orgogliosi».