Marotta: «Inter-Sheriff decisive come tutte! Rinnovi? Ci confronteremo»

Marotta prima di Inter-Sheriff, valevole per la terza giornata di UEFA Champions League 2021-2022, su Sky Sport ha parlato del cammino in Europa, dei rinnovi in casa nerazzurra.

CAMMINO IN CHAMPIONS – Marotta prima di Inter-Sheriff, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così: «In Champions League tutte le partite sono decisive, sappiamo di affrontare un avversario ostico. Il suo cammino era imprevisto perché ha ottenuto due vittorie meritate. Sono sicuro che troveremo le forze per la vittoria. Bisogna vedere il cammino di questi mesi, la squadra si è comportata sempre bene anche domenica fino al 60′. Poi purtroppo non siamo stati capaci di gestire bene nei minuti finali. Dobbiamo guardare avanti con ottimismo e non possiamo assolutamente disperdere le nostre qualità».

RINNOVI INTER – Marotta chiarisce la situazione rinnovi in casa Inter: «La questione dei rinnovi non rappresenta un problema perché innanzitutto devono rimanere solo i giocatori contenti di stare con noi, e Marcelo Brozovic ha manifestate di voler stare con noi. Così come Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Nelle prossime settimane avremo modo di confrontarci».

QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS – Marotta conclude parlando della possibile qualificazione in Champions League: «La qualificazione agli ottavi incide sul mercato di gennaio? Non è quello che incide. Non è il fatto di passare il turno, dobbiamo valutare, questo non sposta la nostra strategia. Non dobbiamo dimenticare che il mercato di gennaio non sempre offre possibilità. Dobbiamo consolidare questo gruppo che l’anno scorso ha meritato di vincere lo scudetto».