FOTO IN – Inter-Sheriff, Curva Nord ‘transennata’: ingresso in ritardo

Inter-Sheriff non avrà il sostegno della Curva Nord nei primi venti minuti di partita. Al momento la zona centrale del Secondo Anello Verde è transennata e non sono presenti tifosi.

MINIMO RITARDO – Per Inter-Sheriff la Curva Nord inizierà a sostenere la squadra di Simone Inzaghi dopo venti minuti. Nell’inizio del match la parte più calda del tifo rimarrà fuori dallo stadio, con la zona a loro dedicata al momento transennata. Non sono presenti tifosi nella parte centrale del Secondo Anello Verde, che ha regolarmente avuto la vendita dei biglietti. Di seguito la foto raccolta da Inter-News.it della situazione in curva a un’ora dal calcio d’inizio.