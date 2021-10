FOTO – Inter-Sheriff, moldavi in maglia gialla: prima volta in CL

Inter-Sheriff si avvicina. Nel mentre, continuano ad arrivare i contributi dallo stadio San Siro pubblicati proprio dalle due squadre. Oltre alla foto dello spogliatoio nerazzurro (vedi articolo), è arrivata anche quella dello spogliatoio della squadra ospite. Che giocherà questa sera in giallo.

MAGLIA GIALLA – Prima volta in giallo per lo Sheriff nella sfida di questa sera contro l’Inter. Fin qui, infatti, i moldavi erano scesi in campo con la maglia nera. Sia in occasione del 2-0 contro lo Shakhtar Donetsk nello storico debutto in Champions League, sia nell’altrettanto storico 1-2 in casa del Real Madrid. Maglia gialla dunque questa sera, come mostrato anche dalla foto pubblicata dal canale Twitter ufficiale della società.

⚽️⚔️👉ФК «Шериф» сыграет сегодня с «Интером» в желтой форме.

⚽️⚔️👉FC "Sheriff" will play today with "Interom" in yellow form. pic.twitter.com/IfM21oLj0K — FC Sheriff (@FotclubSheriff) October 19, 2021