Inter-Sheriff, giocatori in campo in terza maglia! Le foto dallo spogliatoio

Dopo le prime foto dell’interno di San Siro (vedi articolo), arrivano anche le foto dagli spogliatoi in vista di Inter-Sheriff di questa sera. In particolare dei giocatori di casa, che questa sera scenderanno in campo con la terza maglia.

TERZA MAGLIA – Inter-Sheriff, manca sempre meno al calcio d’inizio della gara in programma per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Una partita che la squadra di Simone Inzaghi giocherà con la terza maglia, come mostrato dalle immagini pubblicate dal profilo Twitter ufficiale della società.