FOTO – Inter-Sheriff, tutto pronto a San Siro: «Si va in scena!»

Prosegue inesorabile il conto alla rovescia in vista del calcio d’inizio di Inter-Sheriff di questa sera. ‘Atto terzo’, come viene definito sulla pagina Twitter ufficiale della società nerazzurra, insieme a una serie di foto di San Siro vestito a festa per questa sera.

ATTO TERZO – Dopo le sfide contro Real Madrid e Shakhtar Donetsk, l’Inter torna in campo questa sera per affrontare lo Sheriff di Tiraspol nella terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Attraverso la pagina Twitter ufficiale, la società nerazzurra ha anche pubblicato alcune foto di San Siro pronto per il calcio d’inizio.

ATTESA – “Si va in scena! Atto terzo”. Con queste parole è stata presentata Inter-Sheriff di questa sera. Una sfida europea che ha già tutta l’aria di essere più che fondamentale.