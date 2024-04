Carlos Augusto: «Inter, un fattore decisivo per lo scudetto! Momento chiave»

Carlos Augusto arrivato la scorsa estate all’Inter, ha già conquistato il suo primo scudetto in nerazzurro. In un’intervista rilasciata a Ge.Globo, l’esterno nerazzurro ha analizzato la sua stagione e del contratto.

STAGIONE IMPORTANTE – Carlos Augusto tira le somme del suo primo anno all’Inter: «Sono molto soddisfatto della mia stagione. Ovviamente ogni giocatore vuole sempre di più, ma penso che il mio ruolo fosse quello di aiutare molto ed essere pronto quando avevano bisogno di me. È la prima stagione e c’è stato un salto importante. Contro il Milan è stata una partita molto tesa, ma la nostra squadra era preparata e voleva vincere questo titolo. Il nostro obiettivo era la seconda stella e ci siamo riusciti. Naturalmente non abbiamo lasciato da parte le altre competizioni, abbiamo dato il massimo sempre. Una cosa che mi ha facilitato molto è che sapevo già parlare italiano, sono qui da tre anni».

LO SCUDETTO – Carlos Augusto al suo primo anno all’Inter ha già conquistato lo scudetto, il ventesimo nella storia nerazzurra: «Penso che il momento chiave per noi sia stato un periodo di partite a febbraio, quando la Juventus era seconda e ad un solo punto di distanza. E c’è stato il derby d’Italia, contro la Juventus. Alla fine abbiamo vinto, da quel momento abbiamo fatto benissimo. Gioco con giocatori esperti, che hanno giocato tante partite al Mondiale e in Champions League, il gruppo è stato fondamentale per gestire le forze. Unica sconfitta col Sassuolo? Da quel momento è arrivata la svolta. Quella partita ha aiutato molto a capire il resto della stagione. La squadra ha saputo soffrire nei momenti difficili e quando ha avuto le occasioni ha saputo sfruttare».

IL CAPITANO – Carlos Augusto esprime la sua opinione sulla forza del gruppo e in particolare del capitano: «Quello che mi ha colpito è che è un gruppo molto affiatato, tutti si aiutano a vicenda. Parlo con tutti, vado d’accordo con tutti. Ma sto più con le persone della mia età. Parlo tanto con Bisseck, Frattesi, tanto anche con Lautaro Martinez. Il capitano è un ragazzo piuttosto tranquillo. Quando sono arrivato al club mi ha aiutato tantissimo, mi ha mostrato come funzionano le cose, cosa vuol dire indossare la maglia dell’Inter. È un ragazzo giovane, ma per noi rappresenta molto con questa fascia da capitano . Aiuta molto, chi gioca, chi non gioca abbastanza. Ti dà la forza per continuare a giocare, per aumentare la tua voglia».