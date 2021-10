Cambiasso: «Attenzione attacco Sheriff. Inter, difesa a 3 bugiarda»

Esteban Cambiasso, ex eroe del Triplete nerazzurro, ha parlato dagli studi di Sky Sport durante il prepartita del match di Champions League tra Inter-Sheriff

RINNOVO − Così Cambiasso su Lautaro Martinez: «C’è stato l’esempio di Lautaro Martinez, lui tiene molto a questa considerazione. L’attaccante argentino ha deciso di rimanere all’Inter e la società sta tenendo la linea giusta. Se lui vuole restare, si troverà la soluzione presto».

SHERIFF − Cambiasso anche sui moldavi: «Dobbiamo pensare che per giocare la Champions League devi vincere il tuo campionato. Per vincere devi avere qualità in avanti, chi ti affronta non è abituato ad essere attaccato. In attacco hanno tutte le squadre qualità. Il discorso dei sogni, non dimenticare la motivazione che hanno questi ragazzi».

MODULO − Infine, Cambiasso ha parlato anche del gioco nerazzurro: «Oggi credo che Simone Inzaghi metta una difesa a tre bugiarda e difenderà tendenzialmente a quattro. La scelta è Dumfries, i due centrali e Dimarco con Perisic un più in alto».