Inzaghi: «Inter, abbiamo bisogno di vincere! Col Real Madrid ingiustizia»

Inzaghi ha parlato a Inter TV in vista della sfida di stasera contro lo Sheriff. Il tecnico si sofferma sulla necessità di vincere in Champions League.

DECISIVA – Simone Inzaghi presenta Inter-Sheriff: «Sicuramente la prima col Real Madrid il risultato è stato ingiusto, perché abbiamo fatto secondo me un’ottima partita. Con lo Shakhtar Donetsk, pur avendo occasioni molto importanti, il risultato di pareggio credo sia stato giusto. Per noi sarà una partita molto importante, perché abbiamo bisogno di vincere. Dobbiamo mettere tanta attenzione, perché loro sono una squadra che non ha vinto due partite per caso. È importantissima, è la terza e non abbiamo ancora vinto. Abbiamo tutte le possibilità per farlo, ma dipenderà dal nostro atteggiamento e da come affronteremo la gara. I giocatori a disposizione? L’augurio che vorrei è averli tutti a disposizione».