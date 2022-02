Dzeko: «Inter squadra migliore per 75′. Se non segni alla fine ti puniscono»

Edin Dzeko, nel post su Sky Sport di Inter-Liverpool, ha parlato della prestazione della squadra. C’è rammarico per non aver portato a casa un risultato positivo

PECCATO − Il commento di Dzeko nel post-match: «Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol. Abbiamo concesso poco al Liverpool che solitamente fa gol e porta tanti giocatori in avanti. Per 75′ siamo stati la squadra migliore, poi se non fai gol contro queste grandi squadre loro ti puniscono. L’abbiamo pagata oggi il non aver segnato. Purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Ritorno? Abbiamo dato tutto e siamo consapevoli di averlo fatto contro una delle migliori. Pensiamo alla Serie A e poi al ritorno».