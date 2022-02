Skriniar: «L’Inter se la può giocare con chiunque. Anfield? Ci proveremo»

Milan Skriniar, nel post su Sky Sport di Inter-Liverpool, ha parlato della prestazione della squadra. C’è rammarico per non aver portato a casa un risultato positivo

CONTRO CHIUNQUE − Il pensiero di Skriniar dopo la gara: «Questa Champions League sono i dettagli che decidono le partite, abbiamo sbagliato tanti gol anche dominata ma alla fine persa per niente, due gol da calcio piazzato. Ma l’Inter può giocare con chiunque, sarà difficilissima all’Anfield, dobbiamo fare gol per riaprire la gara. Ora guardiamo al campionato e poi prepareremo quella partita. Abbiamo fatto una buona gara, ma se non segni come successo col Real loro alla prima occasione ti segnano».