Dzeko: «Inter-Napoli la aspettiamo da tanto tempo! Abbiamo voglia»

Dzeko sarà titolare in Inter-Napoli stasera alle 20.45, il big match che chiude la sedicesima giornata (vedi formazioni). A Inter TV l’attaccante bosniaco ha presentato la partita di oggi.

RIPARTIRE AL MEGLIO – Edin Dzeko presenta Inter-Napoli: «Abbiamo tanta voglia, sicuramente. Questa partita l’aspettiamo da tanto tempo, abbiamo voglia di giocarla subito. Mi aspetto una partita difficile, sicuramente, perché il Napoli è una grande squadra. Hanno dimostrato nei primi sei mesi cosa possono fare, possono fare tanto e sanno fare tutto. Sicuramente ci aspetta una partita difficile, però noi siamo forti e siamo pronti. Il pubblico? Giochiamo in casa, è un grande vantaggio per noi: i settantacinquemila ci devono spingere dal 1′ all’ultimo minuto. Noi sicuramente in campo daremo più del massimo».